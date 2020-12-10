США и Великобритания ввели санкции против людей и структур, связанных с Рамзаном Кадыровым

США и Великобритания ввели санкции против физических лиц и организаций, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкционные списки опубликованы на сайтах американского Минфина и британского правительства.

Под ограничения США попали: чеченский борец Тимур Дузагаев, помощник Кадырова Данил Мартынов, полпред президента в Чечне Зияд Сабсаби, сотрудник МВД Вахит Усмаев и Симар Сатиш, который тренирует лошадь главы республики.

Среди компаний в списке — футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, принадлежащая ему строительная компания «МегаСтройИнвест» и ООО «Чеченские минеральные воды».

Великобритания наложила санкции на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, экс-главу полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра республиканского МВД Апти Алаудинова. Также под ограничения попал отряд быстрого реагирования «Терек».

О санкциях было объявлено в Международный день прав человека. Их ввели в связи с пытками и убийствами представителей ЛГБТК+ в Чечне, а также другими нарушениями прав человека в республике.