Университет Джонса Хопкинса выяснил, что его основатель был рабовладельцем

Университет Джонса Хопкинса, который во время пандемии стал одним из основных источников статистики по COVID-19, выяснил, что его основатель — сам Джонс Хопкинс — владел рабами. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Ранее считалось, что члены семейства Хопкинсов были одними из первых аболиционистов — сторонников уничтожения рабства, а его отец якобы освободил рабов еще в 1807 году. Эта версия основывалась на книге внучатой племянницы Джонса Хопкинса, вышедшей в 1929 году.

Однако вуз в ходе исследовательского проекта нашел данные переписи населения, которые говорят об обратном. Согласно ним, у основателя университета в 1840 году был один раб, а к 1850-му их число увеличилось до четырех. Полностью от порабощенных людей его семья избавилась лишь к переписи 1860 года, свидетельствуют документы.

Исследователям не удалось найти доказательств освобождения рабов отцом Джонса Хопкинса, но они обнаружили свидетельства частичного освобождения подневольных его дедом в 1778 году. Это не помешало, однако, предкам Хопкинса проводить сделки с рабами на протяжении следующих нескольких десятилетий (например, использовать их в качестве залога по долгу).

Руководство вуза отметило, что для полной картины нужно провести дополнительные исследования, которыми они займутся в ближайшие месяцы. Но делать их будет очень сложно, поскольку о жизни Хопкинса сохранилось мало информации.

Джонс Хопкинс — американский предприниматель и филантроп, живший в 1795–1873 годах. Он завещал 7 млн долларов на строительство больницы и университета — тогда это был самый крупный акт благотворительности в США по завещанию. Созданный вуз получил имя Джонса Хопкинса и стал первым американским исследовательским учебным заведением.