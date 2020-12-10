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Тейлор Свифт собирается выпустить «evermore» — девятый студийный альбом. Он выйдет 11 декабря

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:29

Тейлор Свифт анонсировала выход своего нового, девятого студийного альбома «evermore», а также клипа на песню «Willow» с него. Об этом она написала у себя в твиттере.

Оба релиза должны выйти в полночь по восточному времени (EST) — это 8 утра 11 декабря по московскому. Свифт назвала новый альбом «сестрой» «folklore» — своего восьмого альбома, вышедшего в июле 2020 года.

Предстоящий релиз — это подарок Свифт для фанатов по случаю дня рождения певицы, который пройдет 13 декабря. Ей исполнится 31 год.

«С 13 лет я ждала того момента, когда мне исполнится 31 год, потому что это мое счастливое число. Поэтому я решила удивить вас этим прямо сейчас. Вы были такими заботливыми, поддерживали меня и были внимательны ко мне в мои дни рождения, поэтому на этот раз я решила, что сама подарю вам что‑нибудь», — написала Свифт.

На пластинке будет 15 треков и еще два бонусных. К твиту Свифт прикрепила ссылку для предзаказа альбома. Она также пообещала, что ответит на вопросы своих фанатов на главной странице своего ютьюб-канала в полночь, когда выйдут альбом и клип.

Восьмой студийный альбом Свифт «folklore» вышел 24 июля. На нем было 16 песен. В записи пластинки приняли участие Аарон и Брюс Десснеры из The National, Джастин Вернон из Bon Iver, Джек Антонофф и Уилльям Бауэри.

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