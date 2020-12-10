Тейлор Свифт анонсировала выход своего нового, девятого студийного альбома «evermore», а также клипа на песню «Willow» с него. Об этом она написала у себя в твиттере.

Оба релиза должны выйти в полночь по восточному времени (EST) — это 8 утра 11 декабря по московскому. Свифт назвала новый альбом «сестрой» «folklore» — своего восьмого альбома, вышедшего в июле 2020 года.

Предстоящий релиз — это подарок Свифт для фанатов по случаю дня рождения певицы, который пройдет 13 декабря. Ей исполнится 31 год.

«С 13 лет я ждала того момента, когда мне исполнится 31 год, потому что это мое счастливое число. Поэтому я решила удивить вас этим прямо сейчас. Вы были такими заботливыми, поддерживали меня и были внимательны ко мне в мои дни рождения, поэтому на этот раз я решила, что сама подарю вам что‑нибудь», — написала Свифт.