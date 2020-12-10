В Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранцам

Депутаты Госдумы разработают законопроект о запрете российским суррогатным матерям оказывать услуги для иностранных граждан. Об этом в своем инстаграме рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Соответствующую инициативу подготовит рабочая группа Госдумы по защите семейных ценностей вместе с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией.

По словам Толстого, «рождение детей за деньги на продажу иностранцам — это абсолютно позорное для России явление». Запретить оказывать услуги суррогатного материнства для иностранцев, в также ограничить рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) до этого уже предлагала Общественная палата.

Ранее СКР заявил, что собирается задержать отцов-гомосексуалов, которым детей родили суррогатные матери. Им могут предъявить обвинения в покупке детей, так как, по словам источника, из‑за «нетрадиционной сексуальной ориентации» мужчины не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении.