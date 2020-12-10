КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»

В Москве на выставке «Вузпромэкспо-2020» компания КамАЗ представила электромобиль под рабочим названием «Кама-1». Это первый российский серийный электромобиль, который должен выйти на рынок в 2021 году.

Электромобиль разрабатывали с 2018 года. Его спроектировали в Санкт-Петербургском политехническом университете.

КамАЗ — это крупнейшая российская промышленная площадка, где востребованы современные технологии и передовая техническая мысль. В работе над уникальными моделями транспорта мы опираемся не только на высокий инженерный потенциал компании, но и привлекаем лучших специалистов страны. Наше сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом можно уверенно назвать одним из успешных примеров взаимодействия науки с реальным производством, — заявил гендиректор КамАЗа.