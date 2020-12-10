КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»

В Москве на выставке «Вузпромэкспо-2020» компания КамАЗ представила электромобиль под рабочим названием «Кама-1». Это первый российский серийный электромобиль, который должен выйти на рынок в 2021 году.
Электромобиль разрабатывали с 2018 года. Его спроектировали в Санкт-Петербургском политехническом университете.
КамАЗ — это крупнейшая российская промышленная площадка, где востребованы современные технологии и передовая техническая мысль. В работе над уникальными моделями транспорта мы опираемся не только на высокий инженерный потенциал компании, но и привлекаем лучших специалистов страны. Наше сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом можно уверенно назвать одним из успешных примеров взаимодействия науки с реальным производством, — заявил гендиректор КамАЗа.
«Кама-1» — городской трехдверный кроссовер, который может проехать более 250 километров без подзарядки. Уточняется, что он разгоняется до 150 километров в час (до 100 километров в час — за 6,7 секунды) и выдерживает мороз до –50 градусов. Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров.
Аккумулятор российского электромобиля полностью заряжается за шесть часов. Система управления расположена на рулевой колонке и оснащена технологией, которая помогает водителю при вождении и парковке.
Длина автомобиля — 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра, клиренс — 160 миллиметров. Некоторые российские автомобильные издания сравнивают его с «Окой», которую тоже выпускает КамАЗ.
Цена электромобиля составит порядка 1 млн рублей. Производители рассчитывают продавать около 20 тыс. машин в год.
В сентябре ГАЗ представил первый российский коммерческий электромобиль GAZelle e-NN в трех модификациях: грузопассажирский фургон-комби, микроавтобус и маршрутный микроавтобус. Серийное производство намечено на 2021 год.
«Афиша Daily» писала, зачем весь мир переходит на электромобили, а также рассказывала, каким будет транспорт будущего.