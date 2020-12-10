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Путин: преследование Ивана Сафронова связано с работой в Роскосмосе. В госкорпорации это отрицают Обновлено в 16:51
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Путин: преследование Ивана Сафронова связано с работой в Роскосмосе. В госкорпорации это отрицают

Семён Гудошников
Сегодня в 16:29
Обновлено сегодня в 16:51:

В Роскосмосе заявили, что действия, в которых обвиняют Ивана Сафронова, происходили в 2017 году, а в госкорпорации он начал работать с мая 2020 года. До своего задержания Сафронов почти всегда был на удаленке и не имел доступа к гостайне, отметили в компании.

Владимир Путин на заседании СПЧ впервые прокомментировал дело бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в передаче секретных сведений западным спецслужбам. Трансляцию заседания вело РИА «Новости».

Президент заявил, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой в Роскосмосе, а не с журналистской деятельностью. «Его же осудили не за то, что он работал журналистом, за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе» и за ту информацию, которую он передавал сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал Путин.

Он отметил, что госизмена — это тяжкое преступление, как и любое предательство. «Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают», — добавил глава государства.

Адвокат Сафронова Иван Павлов в разговоре с «Открытыми медиа» предположил, что Путин был дезинформирован следствием и запутался в обстоятельствах дела экс-журналиста. Он напомнил, что Сафронова обвиняют в передаче секретных сведений в 2017 году, когда он работал журналистом, а не советником главы «Роскосмоса».

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО информации, составляющей гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал работу военно-промышленного комплекса России и космической отрасли).

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