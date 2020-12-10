В Петербурге лошадь откусила кусок носа пьяному прохожему. Он хотел (или не хотел) ее поцеловать

В Петербурге лошадь откусила прохожему часть носа после того, как он пытался ее поцеловать. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как уточняет агентство, 25-летний мужчина пытался поцеловать животное, будучи в нетрезвом состоянии. Эта идея пришла к нему, когда он шел по улице Белинского и на пересечении с Литейным встретил женщину, ехавшую на коне.

Хоть наездница и предупреждала его о том, что животное кусается, мужчина не отреагировал на это и решил поступить по-своему. После попытки поцелуя животное укусило его за лицо.

«Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа», — заявил источник агентства.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что пострадавший легко отделался. Животное могло лягнуть его, подойди он к лошади с тыла, и тогда все могло бы кончиться гораздо хуже.

«Были бы травмы посерьезнее, например открытая черепно-мозговая травма или ушиб головного мозга», — уточнил источник.

Пострадавшего доставили в больницу, где его благополучно прооперировали. Врачи говорят, что у мужчины есть все шансы на полное выздоровление. Сам он отрицает, что хотел расцеловать лошадь.

«Я вчера выпил, но целоваться к лошади я никогда бы не полез, потому что это опасно. Я хотел ее погладить. Покормил морковкой, которую мне дала наездница, а потом лошадь ко мне резко поворачивается и кусает», — рассказал он.

Пострадавший добавил, что находится в шоке и «хотел бы себя защитить», но не представляет, как это сделать. «Лошадь меня изуродовала», — заявил он.