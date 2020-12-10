Политех проведет поэтический марафон и откроет виртуальный музей в Minecraft к своему 148-летию

В субботу, 12 декабря, Политехническому музею исполняется 148 лет. В честь этого его команда подготовила программу, в рамках которой пройдет поэтический марафон, выставка светоинсталляций, научная конференция и открытие виртуального музея. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Политеха.

Третий поэтический марафон #ПолитехLive объединит 12 декабря поэтов и музыкантов. Среди них — Дельфин, Вадик Королев (OQJAV), Катя Павлова («Обе две»), Женя Любич, Андрей Хамиль Пасечный («Каста»), Айгель Гайсина («Аигел»), Дмитрий Воденников, Андрей Родионов и другие. Начало марафона — в 16.00, трансляция будет идти на телеканале «Дождь» и на странице Политеха «ВКонтакте».