Политех проведет поэтический марафон и откроет виртуальный музей в Minecraft к своему 148-летию

В субботу, 12 декабря, Политехническому музею исполняется 148 лет. В честь этого его команда подготовила программу, в рамках которой пройдет поэтический марафон, выставка светоинсталляций, научная конференция и открытие виртуального музея. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Политеха.
Третий поэтический марафон #ПолитехLive объединит 12 декабря поэтов и музыкантов. Среди них — Дельфин, Вадик Королев (OQJAV), Катя Павлова («Обе две»), Женя Любич, Андрей Хамиль Пасечный («Каста»), Айгель Гайсина («Аигел»), Дмитрий Воденников, Андрей Родионов и другие. Начало марафона — в 16.00, трансляция будет идти на телеканале «Дождь» и на странице Политеха «ВКонтакте».
Еще один марафон поэзии пройдет в виртуальном мире. «Игровое подразделение Политеха воссоздало в Minecraft здание на Новой площади, его парк и амфитеатр. Это экспериментальная площадка, которую украсят стрит-арт-художники, там выступят молодые поэты, лауреаты премий и участники поэтических слэмов», — объясняют представители музея. Этот марафон будет доступен на странице музея «ВКонтакте» с 20.00
В Ильинском сквере к дню рождения Политеха откроется выставка «Свет», которая расскажет о роли света в городской жизни. Она продлится до 15 апреля 2021 года. Также к празднику приурочена XIV Международная научно-практическая конференция «История науки и техники. Музейное дело» — она пройдет 15–16 декабря, выступления будут транслироваться на ютьюб-канале музея.