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Преподаватель института ФСИН проиграл на ставках миллионы, которые курсанты взяли для него в кредит

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:09

Ленинский районный суд Владимира приговорил к трем годами колонии общего режима 33-летнего бывшего преподавателя Владимирского юридического института ФСИН России. Его признали виновным в мошенничестве, сообщила областная прокуратура.

С 27 января по 23 февраля 2020 года мужчина занимал должность заместителя начальника курса юридического факультета. В это время он неоднократно обращался к курсантам с просьбой оформить на себя кредит в банке на сумму 300 тыс. рублей и передать ему.

Он объяснял, что деньги нужны ему для покупки строительных материалов, и обещал вернуть студентам долг и погасить за них проценты. В итоге преподавателю передали в общей сложности 4,6 млн рублей.

На самом деле, ни о каких стройматериалах речи не шло. В суде мужчина признался, что все деньги он проиграл на ставках в букмекерской конторе. Деньги он частично возместил, остальное ему придутся возвращать в судебном порядке.

Преподавателя задержали в марте по подозрению во взяточничестве. Утверждалось, что он вымогал у курсантов деньги, обещая взамен покровительство. Однако следствие уже тогда допустило, что все дело в игровой зависимости.

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