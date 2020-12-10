перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Hyundai купит производителя робопса Boston Dynamics почти за миллиард долларов 14:03
Pexels Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей
Суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей 14:03
«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США в 2020 году 13:58
Альбина Вахитова исследует ночную жизнь в танцах в онлайн-перформансе Jager Night Embassy 13:22
Рейтинг Владимира Путина среди молодежи упал почти в два раза за год 13:13
Хакеры похитили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech 12:06
77.мвд.рф Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские
Девушка на последнем сроке беременности родила ребенка в метро. Роды приняли полицейские 12:00
В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса 11:19
Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей 11:16
Зорро станет женщиной в новом фильме о мстителе в маске от Роберта Родригеса 10:57
Победительницу конкурса «Краса Росгвардии» уволили за сторис в инстаграме 10:34
ThoughtCatalog/Unsplash Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме
Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме 9:51
Беларусь с 20 декабря закроет наземные границы из‑за коронавируса 9:45
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке 8:58
Михаил Ефремов не собирается возвращаться в кино после тюрьмы 3:59
Фиби Бриджерс выпустила клип на песню «Savior Complex». Ту самую, которую любит Билли Айлиш 3:23
Иван Дорн написал музыку для новых серий «Ну, погоди!» 2:52
kinopoiskru/Twitter HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь»
HBO перезапустит сериал «Настоящая кровь» 2:10
Danone начнет выпускать йогурты из списанных и бракованных продуктов 1:17
Уэсли Снайпс и Кевин Харт сыграют братьев в сериале Netflix «Правдивая история» 0:15
Отключить рекламу

«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США в 2020 году

Семён Гудошников
Сегодня в 13:58

Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку самых популярных иностранных шоу на Netflix в США по итогам 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production, которая занималась производством «Эпидемии».

Российский проект занял в топ-10 восьмое место. Полный список не уточняется, но известно, что в него попал «Бумажный дом». «Эпидемия» стала первым сериалом из России, оказавшимся в таком рейтинге.

По мнению продюсера «Эпидемии» Валерия Федоровича, новость вселяет веру в то, что лед тронулся, и теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру. Он подчеркивает важность успеха в Америке — главной территории для Netflix.

Шоу «Эпидемия», основанное на книге Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о семье из Подмосковья, которая пытается найти спасение в мире, где свирепствует смертельный вирус. От него нет лекарства, и каждый, кто им заразится, погибает.

Netflix купил «Эпидемию» за 1,5 млн долларов, рекордную сумму для российских сериалов на платформе. Проект вышел 7 октября под названием «To the Lake» и 11 октября попал на четвертое место среди лучших шоу онлайн-кинотеатра.

«Эпидемия» также пришлась по вкусу Стивену Кингу, назвавшему ее «спагетти-вестерном, только со снегом и инфицированными русскими киллерами».

В мультимедийном сервисе Okko эксклюзивная премьера! Анимационный сериал для взрослых о приключениях детектива в городе будущего от самого популярного международного комедийного бренда среди миллениалов Comedy Central.

«Город Лунного Луча» — это неоновые огни, зажигательный синти-поп, шутки на взрослые темы и неповторимая атмосфера 1980-х, окунувшись в которую мы будем наблюдать за приключениями детектива Дэззла Новака и шефа полиции Пиззаз Миллера в неоновом городе будущего. Сатирико-пародийный мультсериал с отсылками и великолепной синтвейв-стилизацией и атмосферой.

Смотрите анимационный сериал «Город Лунного Луча» эксклюзивно без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и «Paramount+» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 10 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
приключение
Назад в будущее
Марти МакФлай и Док снова в кино

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
РИА Новости
Люди
Стивен Кинг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить