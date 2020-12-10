«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США в 2020 году

Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку самых популярных иностранных шоу на Netflix в США по итогам 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production, которая занималась производством «Эпидемии».
Российский проект занял в топ-10 восьмое место. Полный список не уточняется, но известно, что в него попал «Бумажный дом». «Эпидемия» стала первым сериалом из России, оказавшимся в таком рейтинге.
По мнению продюсера «Эпидемии» Валерия Федоровича, новость вселяет веру в то, что лед тронулся, и теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру. Он подчеркивает важность успеха в Америке — главной территории для Netflix.
Шоу «Эпидемия», основанное на книге Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о семье из Подмосковья, которая пытается найти спасение в мире, где свирепствует смертельный вирус. От него нет лекарства, и каждый, кто им заразится, погибает.
Netflix купил «Эпидемию» за 1,5 млн долларов, рекордную сумму для российских сериалов на платформе. Проект вышел 7 октября под названием «To the Lake» и 11 октября попал на четвертое место среди лучших шоу онлайн-кинотеатра.
«Эпидемия» также пришлась по вкусу Стивену Кингу, назвавшему ее «спагетти-вестерном, только со снегом и инфицированными русскими киллерами».
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