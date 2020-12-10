Альбина Вахитова исследует ночную жизнь в танцах в онлайн-перформансе Jager Night Embassy

В этот раз амбассадором выступила Вахитова, а в креативном совете «лидеры культурных практик России» — Саша Горчилин, певица Kate NV, художник Миша Most, креативный директор Пикника «Афиши» Даша Шульга и основатель студии Sila Sveta Александр Ус.

В новом эпизоде Jager Night Embassy танцовщица и хореограф Альбина Вахитова проговорит актуальные проблемы при помощи языка тела. Об этом организаторы проекта рассказали « Афише Daily ».

В новом эпизоде будет много танцев, при помощи которых семеро перформеров «проговорят» темы маскулинной конфронтации и попыток самоопределения, сексуальности, IT или фундаментальных принципов. Каждая из тем станет особым танцевальным режимом.

«Мы начали готовиться за месяц до показа. Нам удалось собрать достаточно мощный состав в возрастном диапазоне от 18 до 40 лет. Сбылась моя давняя мечта о встрече поколений в перформативном пространстве», — рассказала Вахитова.

Онлайн-зрители могут повлиять на ход выступлений участников шоукейса. Голосование за выбор танцевальных режимов идет в соцсетях: фейсбуке и инстаграме.

Эфир пройдет 10 декабря в 20.00 по Москве. За новостями Jager Night Embassy можно следить здесь.