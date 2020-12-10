Хакеры похитили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось кибератаке, сообщили в самой организации. Хакерам удалось получить доступ к некоторым данным о вакцине от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

По данным BioNTech, с серверов агентства были похищены документы на регистрацию вакцины. «Ни одну из систем BioNTech или Pfizer не взломали», — добавили в компании.

Однако пока неизвестно, получили ли взломщики доступ к персональным данным добровольцев. В EMA пообещали провести расследование инцидента.

18 ноября Pfizer и BioNTech по итогам третьей фазы исследований оценили эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%. 20 ноября компании начали регистрировать препарат в США, а спустя еще 10 дней подали заявку на регистрацию в ЕС. Атака хакеров на EMA случилась за день до того, как агентство должно было сообщить Европарламенту о ходе рассмотрения заявки.

Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране началась 8 декабря.