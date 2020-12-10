Deloitte: россияне собираются потратить на празднование Нового года по 25 тыс. рублей

Жители России планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тыс. рублей. К такому выводу пришли исследователи компании Deloitte, передает РБК.

По данным экспертов, это где‑то на 28% больше, чем в прошлом году — тогда россияне планировали потратить по 19,3 тыс. рублей. Однако реальные траты на Новый год тогда оказались выше запланированных — в среднем люди израсходовали по 24,6 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом россияне намерены сократить расходы на подарки — с 10,98 тыс. до чуть более 10 тыс. рублей, но при этом увеличить траты на праздничный стол — с 10,08 тыс. до 11,04 тыс. рублей. Оставшиеся деньги они хотят потратить на развлечения.

Самыми желанными подарками на Новый год для опрошенных оказались деньги (58%), косметика (36%) «умные» аксессуары (31%), смартфоны (25%), бытовая техника (22%), путешествие (22%), ноутбуки (20%) и книги (17%). Сами же россияне готовят в подарок косметику и парфюмерию (46%), деньги (27%) и кухонные принадлежности (25%).