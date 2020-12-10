Власти США хотят обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Компанию обвиняют в монополизме

Власти США обвинили корпорацию Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

Против Facebook после длительного расследования подали два иска: первый — ФТК, второй генпрокуроры 46 штатов США, а также Гуама и округа Колумбия.

Компанию обвиняют в том, что она придерживается «систематической стратегии», которая предполагает покупку активов «перспективных конкурентов» — например, мессенджер WhatsApp или соцсеть Instagram. Таким образом, уверены обвинители, Facebook «незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети».

«Такой образ действий наносит ущерб конкуренции, оставляет потребителям мало возможностей для выбора социальных сетей и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции», — уверены в ФТК.

Федеральная торговая комиссия потребовала, чтобы суд обязал Facebook продать WhatsApp и Instagram. Также регулятор хочет, чтобы корпорации запретили навязывать разработчикам различного софта антиконкурентные условия и обязали ее проводить сделки по покупке активов конкурентов только с одобрения властей США.

Иски против Facebook должны защитить интересы миллионов пользователей, которым компания наносит ущерб своими действиями, уверена генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. По ее мнению, именно за счет интернет-юзеров почти 10 лет Facebook «сокрушала меньших соперников в конкурентной борьбе», пользуясь своим статусом монополиста.