Фиби Бриджерс выпустила клип на песню «Savior Complex». Ту самую, которую любит Билли Айлиш

Режиссером черно-белой короткометражки выступила создательница сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Главную роль в клипе сыграл ирландский актер Пол Мескаль, известный по сериалу «Нормальные люди». Вместе с ним в ролике снялась чихуахуа по кличке Шарлотта.

Американская инди-фолк-рок певица Фиби Бриджерс выпустила клип на песню «Savior Complex». Видео появилось на ютьюб-канале артистки.

Недавно Бриджерс номинировали на «Грэмми». 26-летняя певица будет претендовать сразу на четыре премии: «Лучший новый исполнитель», «Лучший альтернативный альбом», «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня».

Билли Айлиш назвала песню «Savior Complex» одной из своих самых любимых в 2020 году. Певица включила трек в топ-3 лучших композиций уходящего года.