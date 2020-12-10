Французская компания Danone начнет выпускать йогурты из списанных и бракованных продуктов под новым брендом Good Save. Об этом сообщил Bloomberg.

Йогурты будут производить с использованием фруктов, которые считаются «слишком уродливыми» для полок магазинов. Первая партия продукции появится во второй половине 2021 года, в ее основе будут списанные лимоны.

«Мы действительно верим, что, добавляя в наш йогурт ненужные фрукты, мы создаем устойчивую бизнес-модель, которая ставит пищевые отходы в центр нашей инновационной платформы», — сказал вице-президент по маркетингу Danone в Северной Америке Сурби Мартин.

Баночки с йогуртом Good Save пометят специальным знаком, подтверждающим использование бракованного сырья. Фрукты для нового бренда будут поставлять фермеры, сотрудничащие с компание Full Harvest Technologies Inc.

«Это будет огромная новая категория. Такая же, как органические товары», — считает основатель Full Harvest Technologies Inc. Кристин Мозли.

Ранее о намерении выпускать продукцию с добавлением пищевых отходов заявил калифорнийский стартап Ugly Pickle Co. Компания собирается производить пиццу из отработанного зерна и некрасивых овощей.