Уэсли Снайпс и Кевин Харт сыграют братьев в сериале Netflix «Правдивая история»

Звезда франшиз «Очень страшное кино» и «Джуманджи» Кевин Харт снимется вместе с Уэсли Снайпсом в новом сериале Netflix «Правдивая история». Об этом сообщил Variety.

Актеры сыграют братьев Кида и Карлтона, которые встречаются в родном городе в Филадельфии. Их встреча раскроет секреты прошлого — и поставит под угрозу карьеру младшего из братьев, всемирно известного комика (его сыграет Харт).

«Я никогда в своей карьере не был так взволнован актерским проектом. Я всегда был поклонником Уэсли Снайпса, и работа с ним — невероятна», — заявил Харт.

Сценарий сериала напишет автор «Наркоса» Эрик Ньюман. Он вместе с Хартом выступит в проекте исполнительным продюсером. Также шоу будут разрабатывать Чарльз Мюррей («Сыны анархии», «Касл»), Майк Стейн, Тиффани Браун и Кэролайн Карриер.

«Карьера Кевина Харта определяется смелыми творческими рисками, а Уэсли Снайпс — легендарный талант. Вместе они действительно команда мечты», — признался Ньюман.

В «Правдивой истории» будет восемь эпизодов. Первые четыре серии снимет режиссер Стивен Уильямс, работавший над сериалами «Хранители», «Мир Дикого Запада» и «Остаться в живых». Остальные эпизоды поставит Ханель Кулпеппер («Гримм», «Мыслить как преступник»).