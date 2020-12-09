System 108 выпустят музыкальный сборник в честь своего пятилетия

Московская команда System 108 выпустит музыкальный сборник к пятилетию своего лейбла. Он получит название «Five Years of Love» и будет доступен с 18 декабря на всех стриминговых площадках.

Релиз будет разделен на три части, каждая из которых соответствует тому или иному звучанию. Первая объединит «темную музыку» в жанрах нью-бит, EBM, эйсид и нью-вейв с небольшой порцией гоа-транса. Там будут треки от Kovyazin D, Alessandro Adriani, Poexxxali, Mujuice и фит Mashkov и Mirèle.

На второй пластинке будут соседствовать брейкбит и олдскульный транс от Roma Zuckerman, Carlota, Philipp Gorbachev, Locked Club, Bejenec и Pavel Afanasyev. Третью посвятят хаусу с отголосками Детройта и Чикаго. На нее поместят композиции Саши Errortica, Cable Toy, Лени Липелиса, Марка Щедрина и ремикс Димы Устинова на Settima Tacca.