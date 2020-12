Премии за худшее описание секса в литературе в этом году не будет. Люди и так настрадались

Организаторы премии Bad Sex In Fiction за худшее описание секса в литературе заявили, что в этот раз никого награждать не будут. Люди и так достаточно пострадали в 2020 году, передает их слова The New York Times.

«Общественность пережила слишком много плохих вещей, чтобы нагружать их плохим сексом», — заявило жюри, отметив, что отмена премии не должна восприниматься, как разрешение на то, чтобы бездарно описывать секс.

Bad Sex In Fiction, организованная журналом The Literary Review в 1993 году, останется без лауреатов впервые за более чем десятилетие. В прошлом году награду получили сразу два писателя — француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви. Что же они такого написали, можно прочитать здесь.