В администрации Брюсселя неожиданно обнаружили картину Якоба Йорданса

В здании администрации брюссельского района Сен-Жиль обнаружили картину «Святое семейство» работы знаменитого фламандского художника Якоба Йорданса. Об этом сообщил телеканал RTBF.
Полотно нашли сотрудники Королевского института культурного наследия — они проводили инвентаризацию в Сен-Жиле. Специалисты заметили в одном из кабинетов неизвестную картину. Сообщается, что она провисела в администрации почти 60 лет.
Ученые проанализировали технику художника, а также исследовали деревянные панели, на которых написана картина. По их заключению, полотно написано в 1617 или 1618 году и относится к раннему периоду творчества Йорданса.
Предположительно работа была создана в мастерской Питера Пауля Рубенса — он был учителем Йорданса. Картину, оказавшейся прототипом более поздних работ художника, отреставрируют. Через год ее можно будет увидеть в Королевском музее изящных искусств Бельгии в Брюсселе.