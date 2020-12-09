В прокат выходит фильм «Серебряные коньки»

Действие фильма разворачивается в 1899 году, накануне нового столетия в праздничном Петербурге. Юная аристократка Алиса случайно встречает сына бедного фонарщика Матвея, единственное богатство которого — доставшиеся ему по наследству посеребренные коньки. У каждого из них своя непростая история, но, столкнувшись, герои решают следовать к мечте вместе.

В среду, 10 декабря, в российский прокат выходит картина «Серебряные коньки» о романтическом приключении двух молодых людей, сердца которых связал лед.

Режиссером фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в нем исполнили дебютанты — петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. В картине также снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев и другие.

«Фильм снимался в Петербурге, большая часть съемочной группы там. Этот фильм — отчасти ода любви Петербургу. Для нас было неожиданным и приятным сюрпризом, когда после кастинга по всей стране мы двух главных героев нашли в Петербурге», — рассказал Локшин.

Премьера «Серебряных коньков» прошла 8 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».