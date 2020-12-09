Лидер группы «Мальбэк» объяснил, как поставил синяки рэперке Alizade, и извинился

Лидер группы «Мальбэк» Роман Варнин сказал, что оставил синяки на руках и теле рэперки Alizade, когда пытался уехать в ресторан, чтобы выпить еще, а девушка его останавливала. Об этом музыкант заявил в инстаграме.

«Ася решила, что с меня хватит, так как я уже и так сильно пьян, после этого я начал агрессировать, начались крики, я пытался уехать, она пыталась меня остановить, по случаю чего, к сожалению, остались следы на ее руках. После, когда она уже была в такси, я разбил таксисту заднее стекло, чтобы она не уезжала», — говорится в посте.

Варнин извинился перед Alizade «за все произошедшее» и «боль, которую принес».

Как пояснил музыкант, предыдущие 90 дней он провел без «алкоголя и любых веществ, приняв решение наладить свой образ жизни». Но несколько дней назад решил вновь выпить, хотя «делать это по-человечески», по его словам, не умеет.

Вечером 8 декабря Alizade опубликовала пост, в котором показала синяки на груди и руке и высказалась против домашнего насилия. На фотографии она отметила Варнина. Артистка написала, что применять грубую физическую силу «не просто низко, а бездумно и жестоко» и что ей искренне жаль каждую жертву домашнего насилия.

В 2018 году певица Сюзанна, на тот момент жена Варнина, во время концерта рассказала о том, что он ее бьет. Позже оба объяснили это нервным срывом певицы из‑за неработавшей аппаратуры.