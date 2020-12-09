В азербайджанском учебнике по истории нашли скриншот из игры Assassin's Creed

В Азербайджане в школьный учебник по истории вставили скриншот из игры Assasin’s Creed IV: Black Flag. Об этом сообщила в твиттере пользовательница ShrexyOgr.

Сам учебник находится в открытом доступе. Изображение из игры находится на странице 102. Оно иллюстрирует главу «Туманный Альбион в Средние века», в которой в том числе рассказывается о крушении Непобедимой армады — флота, собранного Испанией в XVI веке для вторжения в Англию.