Росавиация запретила продавать туристам билеты на вывозные рейсы

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям продавать билеты на вывозные рейсы в страны, с которыми пока не восстановлено регулярное авиасообщение. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что нерегулярные грузопассажирские рейсы предназначены только для доставки иностранных граждан за пределы России и возвращения домой россиян, застрявших за границей из‑за пандемии.

«Запрет не касается чартеров в те страны, с которыми у Российской Федерации воздушное сообщение возобновлено на регулярной основе», — отметили в Росавиации.

Новые правила коснутся авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и еще нескольких перевозчиков. «Победа» уже сообщила своим пассажирам о вынужденном возврате билетов в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн.