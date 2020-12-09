«Нет хороших и плохих, есть только слабые и сильные»: вышел трейлер третьего сезона «Кобры Кай»

В них давние противники Дэниэл ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединятся, чтобы положить конец вражде между своими учениками и вместе воспитать новое поколение бойцов.

«Единственная причина, почему эти дети попадают в неприятности — это мы. Мы не можем позволить им страдать из‑за наших проблем. Единственный способ покончить с этим — работать вместе», — говорит ЛаРуссо в ролике.

Новый сезон сняли после перехода шоу с YouTube Premium на Netflix. Стриминговый сервис продлил сериал сразу на два сезона после того, как «Кобра Кай» стал одним из самых просматриваемых проектов на платформе.