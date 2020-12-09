ЦИК начнет проверять подписи избирателей с помощью нейросети

У российского ЦИК появится система, которая будет проверять подписные листы кандидатов на выборы с помощью нейросети. Она поможет экспертам-почерковедам проверять подписи избирателей на достоверность, рассказал «Интерфаксу» член избиркома Антон Лопатин.

На данный момент система проходит опытную эксплуатацию. По словам Лопатина, нейросеть обучают, чтобы минимизировать человеческий фактор при проверке подписных листов.

В процессе обучения сначала подписи проверяет алгоритм, а уже потом специалисты. Если обнаруживается хоть одна фальшивая подпись, эксперты вводят эти данные в нейросеть, чтобы она училась лучше анализировать.

Система уже тестировалась в двух регионах России при участии почерковедов. О каких именно регионах идет речь, не уточняется.

Лопатин уточнил, что вместе с подписями нейросеть будет проверять, сходятся ли данные в листе с электронным реестром избирателей: ФИО, место жительства, паспортные данные и дата рождения. Сейчас соответствие данных проверяется вручную.