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Илон Маск рассказал о переезде из Калифорнии в Техас. Налоги ни при чем, все дело в работе

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:05

Глава Tesla Илон Маск перебрался из Калифорнии в Техас. Об этом он сам рассказал газете The Wall Street Journal.

Ранее СМИ писали, что Маск решил переехать, чтобы не платить подоходный налог с прибыли — в Калифорнии он составляет 13,3%, а в Техасе его просто нет. Однако предприниматель опроверг эти слухи.

Свой переезд он объяснил тем, что именно в Техасе находятся два его самых больших на текущий момент проекта — второй американский завод Tesla и очередная разработка SpaceX. Из‑за этого предпринимателю приходится много времени проводить в этом штате.

В разговоре с изданием Маск также отметил, что Кремниевая долина принимает технологические компании «как должное», поэтому теряет актуальность. Он сравнил ее с игроками успешной спортивной команды: «После нескольких титулов они становятся немного самодовольными и тогда перестают выигрывать в чемпионате».

В последнее время IT-компании долины покидают область залива Сан-Франциско, перебираясь в более дешевые для жизни регионы. К такому решению отчасти подтолкнул массовый переход на удаленку, поставив под сомнение необходимость оставаться в месте с завышенными ценами на жилье.

В начале декабря о переезде в Техас заявила одна из старейших компаний Кремниевой долины Hewlett Packard Enterprise. В Хьюстоне находится крупнейший центр занятости компании.

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