В московском клубе Gipsy пройдет фестиваль концептуальной моды Concept Market

В московском клубе Gipsy 13 декабря пройдет двадцатый фестиваль концептуальной моды и дизайна Concept Market. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

На мероприятии будут представлены коллекции около сотни дизайнеров альтернативной моды из разных стран. По случаю приближающегося Нового года и юбилея проекта — ему уже пять лет — обещают скидки.

Кроме одежды и аксессуаров гостей ждут модные перформансы, закрытые показы, зоны, посвященные тату, красоте и стилю, бары, подарки и угощения.

По словам организаторов, на фестивале будут соблюдены меры предосторожности, включая правильную расстановку.

Пожалуй, самый нашумевший Concept прошел в московском «Депо» летом 2019 года, собрав более 35 тыс. посетителей. После этого проект вышел на международный уровень и принял участие в зарубежных фестивалях.

Создатели Concept Market описывают его как «первое в России сообщество, создающее мероприятия, направленные на поддержку, продвижение и развитие индустрии концептуальной моды и дизайна».