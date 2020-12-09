«Рамблер/касса» обновила мобильное приложение

Сервис по продаже билетов «Рамблер/касса» обновил свое мобильное приложение. Новая версия уже доступна для скачивания в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Теперь в приложении есть следующие функции:

— Главный экран называется «В тренде», на нем можно посмотреть карточки фильмов, концертов, спектаклей, также узнать расписание лекций, экскурсий, музейных выставок и в пару кликов купить билет;

— Карточки фильмов стали более информативными. Теперь они содержат трейлер, год выхода в прокат, длительность, жанр, возрастные ограничения, фотографии, актерский, режиссерский составы и знаменитый рейтинг «Афиши»;

— Во вкладке «События» появился динамический поиск — пользователю нужно просто ввести несколько первых букв названия. В этот раздел добавили быстрые фильтры, которые позволяют персонализировать поиск и находить больше интересных событий;

— Во вкладку «Места» добавили предварительный просмотр репертуара. Пользователи прямо на карте города могут ознакомиться с расписанием кинотеатра на ближайшие две недели и выбрать сеанс;

— Профиль пользователя стал более индивидуальным. Юзеры могут выбирать темную или светлую тему приложения, сохранять любимые события и места, безопасно управлять своими банковскими и бонусными картами, настраивать уведомления о выходах новых фильмов менять города и многое другое;

— Билет при покупке автоматически загружается в приложение «Рамблер/кассы». Пользователю достаточно показать его на экране смартфона, чтобы попасть в зал;

— Обновленное приложение позволяет делиться с друзьями расписанием сеансов, избранными местами и информацией о фильмах через мессенджеры и социальные сети.