Гугл-запрос «Как сажать картошку?» стал одним из лидеров 2020 года у россиян

Российский Google подвел итоги самых быстрорастущих запросов 2020 года. В категории «Как…» на первом месте оказался вопрос «Как сажать картошку?». Итоговый отчет компания опубликовала в своем блоге 9 декабря.

Также россиян в 2020 году интересовало, как сшить маску, получить пропуск, встать на биржу труда и вернуть обоняние. В категории «События года» в тройку самых популярных вошли коронавирус, выборы в США и поправки к российской Конституции.

Топ по запросу «Что такое…» возглавила пандемия, на втором месте — тот же COVID-19. Со словами «В домашних условиях…» люди чаще всего искали возможность сделать антисептик. Следующий по популярности запрос — домашняя технология производства вина.

Пандемия отразилась и на запросах в категории «Что посмотреть в…». В топ-10 вошли только российские города, а первые три места заняли Сочи, Тула и Тверь.

«Этот год подходит к концу. Он научил нас многому: ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше», — пожелали в Google.

Также компания представила ролик с итогами 2020 года. На видео попали важные события и главные инфоповоды, произошедшие в 2020 году: пожары в Австралии, коронавирус, изоляция, протесты в Беларуси и Хабаровске, авария в Норильске, катастрофа на Камчатке и другие.