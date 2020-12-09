Турция отказалась от российской вакцины из‑за отсутствия «надлежащих лабораторных исследований»

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку при ее разработке отсутствовали «надлежащие лабораторные исследования». Об этом изданию Haberturk заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Россия не смогла выполнить [эти условия]. Таким образом, ни для ВОЗ, ни для всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать лицензию на ее использование», — передает слова министра Reuters.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, заявил, что испытания российской вакцины говорят о ее эффективности и надежности. По его мнению, «Спутник V» обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

Турция с населением 83 млн человек подписала контракт на закупку 50 млн доз вакцины от COVID-19 у китайской Sinovac Biotech Ltd. Вакцинацию планируют начать в этом месяце, уделив особое внимание медицинским работникам.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что страна также ведет переговоры о закупке российской вакцины. В Минздраве России говорили, что Турция заинтересована в производстве «Спутника V» на мощностях своих фармпроизводителей.