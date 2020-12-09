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Нина Кравиц отыграла сет из треков, записанных специально для игры Cyberpunk 2077

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:53

Российский продюсер Нина Кравиц отыграла сет из композиций, которые были записаны специально для готовящейся к выходу игры Cyberpunk 2077. Выступление можно посмотреть на ютьюбе.

Во время сета Кравиц сама исполнила вокальные партии. Сзади нее находится монитор с таймером, который показывает, сколько осталось до окончания сета.

Над музыкой для Cyberpunk 2077 поработали многие известные артисты, среди которых A$AP Rocky, Run the Jewels, COS и Conway, а также коллектив Refused, исполняющий в игре роль группы Samurai. Кроме того, персонажа по имени Лиззи Уиззи озвучила певица Граймс, которая вдобавок выпустила для проекта трек «4ÆM».

Работу над Cyberpunk 2077 ведет примерно с 2013 года студия, создавшая игры серии «Ведьмак». CD Projekt Red впервые показала кадры геймплея в 2018 году. Действие игры разворачивается в городе Найт-Сити, который находится в Калифорнии. Гемеров ждут открытый город с циклом смены дня и ночи, разделенный на шесть районов, и полная свобода действий. Одну из важных ролей в Cyberpunk 2077 исполнит Киану Ривз.

В октябре выход игры перенесли в третий раз за год. Изначально она должна была выйти в апреле, затем релиз отложили до 17 сентября, потом — до 19 ноября. В итоге Cyberpunk 2077 выйдет уже завтра, 10 декабря.

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