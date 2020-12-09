Нина Кравиц отыграла сет из треков, записанных специально для игры Cyberpunk 2077

Российский продюсер Нина Кравиц отыграла сет из композиций, которые были записаны специально для готовящейся к выходу игры Cyberpunk 2077. Выступление можно посмотреть на ютьюбе.

Во время сета Кравиц сама исполнила вокальные партии. Сзади нее находится монитор с таймером, который показывает, сколько осталось до окончания сета.

Над музыкой для Cyberpunk 2077 поработали многие известные артисты, среди которых A$AP Rocky, Run the Jewels, COS и Conway, а также коллектив Refused, исполняющий в игре роль группы Samurai. Кроме того, персонажа по имени Лиззи Уиззи озвучила певица Граймс, которая вдобавок выпустила для проекта трек «4ÆM».