Восемь из десяти россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным

В России 80% людей выступают за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. К такому выводу пришли аналитики Superjob по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, передает РБК.

Отдыхать в последний день года в хотели бы 83% женщин и 76% мужчин. «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — отмечали респонденты.

Не поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем 10% опрошенных. Еще столько же не определились со своим мнением по этому поводу.

Чаще других за выходной голосовали жители Петербурга и Челябинска (по 83%), Нижнего Новгорода и Уфы (по 82%), Красноярска и Омска (по 80%). Среди москвичей инициативу поддержали 79%. Последним в списке оказался Волгоград — там отдыхать накануне Нового года хотят 73%.

Выходным днем 31 декабря 2020 года уже сделали в Костромской, Волгоградской, Томской областях, Чувашии, Белгородской, Курской, Владимирской и Мурманской областях, а также в Крыму, Ставропольском крае и Татарстане. Однако на федеральном уровне эту идею отклонили.