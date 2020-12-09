Greta Van Fleet представили новую песню «My Way, Soon» на шоу Стивена Колберта

«My Way, Soon» — новый сингл со второго альбома группы «The Battle at Garden’s Gate», выход которого намечен на 16 апреля следующего года. На прошлой неделе артисты представили трек «Age of Machine».

Коллектив Greta Van Fleet образовался в 2012 году и спустя шесть лет выпустил свой первый альбом «Anthem of the Peaceful Army», который возымел коммерческий успех и получил низкие оценки критиков. Эксперты и меломаны обвиняют музыкантов в очевидном копировании стиля Led Zeppelin, вплоть до ужимок фронтмена, очень напоминающих поведение Роберта Планта.