Greta Van Fleet представили новую песню «My Way, Soon» на шоу Стивена Колберта

Американская группа Greta Van Fleet исполнила новую песню «My Way, Soon» в программе The Late Show with Stephen Colbert. Выступление рокеров можно посмотреть на ютьюбе.

«My Way, Soon» — новый сингл со второго альбома группы «The Battle at Garden’s Gate», выход которого намечен на 16 апреля следующего года. На прошлой неделе артисты представили трек «Age of Machine».