Предустановку российского ПО на гаджеты вновь перенесли

Госдума приняла закон, который откладывает обязательную предустановку российского ПО еще на три месяца — до 1 апреля 2021 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Изначально закон о предустановке ПО должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но затем Владимир Путин дал отсрочку до 1 января 2021 года. Сейчас срок вновь перенесли.

Недавно Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов, которые могут претендовать на предустановку своих приложений. В него вошли ivi, Megogo, more.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, «НТВ-Плюс», Первый канал, «Смотрим», «Триколор Кино» и «ТВ онлайн».

Закон о предустановке отечественного ПО на гаджеты был подписан Владимиром Путиным в конце декабря 2019 года. Он касается смартфонов, ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV.