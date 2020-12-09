В Таганроге завели уголовное дело после кражи из «самолета Судного дня». Ущерб составил 1 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту кражи радиоаппаратуры из самолета Ил-80, который также называют «самолетом Судного дня». Об этом говорится на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 уголовного кодекса (кража, совершенная в особо крупном размере). По ней предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

«В полицию поступило сообщение от руководства одного из предприятий города Таганрога о том, что из воздушного судна ИЛ-80, находящегося на аэродроме, похищено имущество на сумму более миллиона рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — говорится на сайте ведомства.

«Самолет судного дня» ограбили в один из дней после 26 ноября. Злоумышленники вынесли из него 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же блоков. Как уточнили специалисты аэропорта, преступники проникли в грузовой люк судна, они оставили в нем следы и отпечатки пальцев.

Ил-80 обладает усиленным фюзеляжем, защитой от радиационного заражения и специальными устойчивыми линиями связи. Существует всего четыре таких модели, они нужны для эвакуации руководство страны на случай начала войны. В Таганроге самолет находился на техобслуживании.