WhatsApp добавил функцию формирования корзины покупок

Теперь в WhatsApp можно формировать корзину покупок и отправлять заказ единым сообщением, избегая переписки, с которой приходилось иметь дело раньше. Функция уже доступна пользователям приложения по всему миру.

«Корзина делает покупки в WhatsApp еще проще. Просто ознакомьтесь с каталогом, выберите нужные товары и отправьте заказ компании одним сообщением», — говорится в описании ролика WhatsApp на ютьюбе.

Ранее Instagram, вместе с WhatsApp принадлежащий Facebook, обновил впервые за несколько лет интерфейс главной страницы. Теперь у него есть вкладка Shop, в которой отображаются персональные рекомендации, подборки редакторов, видеоролики для покупок и коллекции новых продуктов. Оба раздела находятся внизу экрана.