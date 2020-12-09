Канал «Пятница!» и TikTok объявили кастинг на свое шоу талантов

Телеканал «Пятница!» и TikTok запускают телевизионное шоу для поиска талантов в России. Победитель конкурса получит 1 млн рублей, рассказали «Афише Daily» представители канала.

«TikTok — самая мощная творческая платформа. «Пятница» — канал, постоянно открывающий новых звезд. Наше партнерство даст впечатляющие результаты. Оригинальный формат нашего TikTok-шоу — это эксперимент, который не имеет аналогов на международном рынке. Приятно осознавать себя первопроходцами», — рассказал продюсер и генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия.

Кастинг будет проходить дистанционно на самой платформе. «Это решение позволяет людям в период пандемии стать частью большого события — не нужно никуда ехать, просто сними ролик и выложи его в TikTok. В этом отношении TikTok — идеальный партнер, потому что эта соцсеть доступна всем и объединяет разные поколения, а «Пятница» как социальный лифт помогает развить эти таланты», — отметил Картозия.

Для участия в кастинге нужно снять ролик, выложить его в TikTok с хештегом #тиктокталант и отметить аккаунт телеканала. Отбор продлится до 28 февраля 2021 года.

Талант может быть любым — танцы и пение, стендап, рисование, чтение стихов — все, что можно показать в формате короткого видеоролика. Из всех участников на главную сцену попадут 16 человек — именно они будут бороться за главный приз — 1 млн рублей. На «Пятнице!» будут транслировать отборочные этапы и финал шоу, а победителя выберут зрители через голосование в аккаунте TikTok.