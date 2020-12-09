«Легкой смерти тебе, мой друг»: пользователи пожаловались на песню на горячей линии «Вкусвилла»

Пользователи социальных сетей пожаловались на то, что во время ожидания при звонке на горячую линию «Вкусвилла» играла песня «Легкой смерти тебе, мой друг».

Это песня Хельги, в которой такие слова: «Легкой смерти тебе, мой друг, / Ты возьмешь с собой свою молодость. / Из волос твоих выплавят золото / И развеют твой прах на ветру».