«Легкой смерти тебе, мой друг»: пользователи пожаловались на песню на горячей линии «Вкусвилла»

Пользователи социальных сетей пожаловались на то, что во время ожидания при звонке на горячую линию «Вкусвилла» играла песня «Легкой смерти тебе, мой друг».
Это песня Хельги, в которой такие слова: «Легкой смерти тебе, мой друг, / Ты возьмешь с собой свою молодость. / Из волос твоих выплавят золото / И развеют твой прах на ветру».
Официальный аккаунт сети в инстаграме объяснил, что «подключился личный плейлист сотрудника-подрядчика».
Представитель «Вкусвилла» рассказал vc.ru, что компания тестировала услуги нового подрядчика «Манго телефония»: «Их сотрудник выложил личную музыку, вместо рабочей. Ситуация произошла сегодня, длилась около 20 минут. После первых же обращений покупателей файлы отключили. С сотрудниками «Манго телефонии» проведена беседа.
Сожалеем и извиняемся перед всеми покупателями, кто застал ситуацию именно в эти 20 минут. Понимаем, что это неприятно. Нас самих эта ситуация крайне огорчила».