Петербургские власти: запрет работать кафе в праздники не приведет к их закрытию

Власти Петербурга заявили, что запрет на работу кафе, ресторанов, кальянных и баров с 30 декабря по 3 января не приведет к их закрытию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова зампреда городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

Ситов поделился своим мнением по этому вопросу в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Пять тысяч заведений — больше половины [от всех заведений общепита города]. Естественно, такой угрозы, что пять тысяч заведений закроются — нет. На четыре дня мы закрываем практически весь общепит, кроме работы навынос, доставки. Это четыре дня, это не приведет к закрытию», — заявил чиновник.

Он уточнил, что закрытие ресторанов в новогодние праздники соответствует рекомендациям Роспотребнадзора и петербургских эпидемиологов.

По словам Ситова, сохраняется опасность того, что жители города будут устраивать большие скопления в квартирах во время празднования Нового года. Однако, по мнению чиновника, это все равно не так опасно, как много людей в заведениях общепита.

«Мы понимаем — я вернусь к ночным вечерним часам работы, когда основной заработок общепита — это алкоголь — там идут контакты более тесные, с более широким кругом людей, чем дома», — заяил Ситов.

Чиновник заверил, что городские власти проведут на текущей и следующей неделях встречи с представителями туристического и ресторанного бизнеса, попадающими под ограничения.

8 декабря стало известно, что в Петербурге появилась карта сопротивления, в которой указаны бары и кафе, которые отказываются прекращать работу в праздничные дни. Власти пообещали привлечь полицию, чтобы закрыть заведения, нарушающие ограничения.