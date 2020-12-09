Apple TV+ продлил сериал «Ради всего человечества» на третий сезон

Платформа Apple TV+ заказала третий сезон сериала «Ради всего человечества». Об этом сообщает Deadline.

Шоу решили продлить еще до выхода второго сезона, премьера которого намечена на 19 февраля следующего года. Съемки планируют начать весной.

Сериал рассказывает альтернативную историю: СССР первым отправил человека на Луну, а американский президент Ричард Никсон приказал НАСА подготовить к полету на естественный спутник Земли женщин-астронавтов.

«Ради всего человечества» впервые вышел 1 ноября прошлого года, в день запуска Apple TV+. Проектом занимается создатель «Звездного крейсера «Галактика» Рональд Д. Мур, а в главной роли снимается Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», «Видоизмененный углерод»). Также в шоу играют Сара Джонс («Проклятие») и Майкл Дорман («Патриот»).

В июле появился тизер второго сезона сериала.