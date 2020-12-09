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Российский Google выпустил видео с итогами 2020 года

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:43

Российский Google представил свое видео с итогами 2020 года. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В корпорации вспомнили важные события и главные инфоповоды, произошедшие в 2020 году: пожары в Австралии, коронавирус, изоляцию, протесты в Беларуси и Хабаровске, аварию в Норильске и катастрофу на Камчатке, войну в Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте.

Отдельно удостоились упоминания ушедшие в 2020 году Шон Коннери, Андрей Павленко, Борис Клюев, Армен Джигарханян, Диего Марадона, Ирина Антонова, Кобе и Джанна Брайант и Михаил Жванецкий.

«Есть мнение, что в трудные времена люди проявляют свои истинные качества, хорошие и не очень. 2020 год был тяжелым, но большинство из нас показали себя смелыми, добрыми и любящими. Это видео посвящается всем людям, событиям и явлениям, которые помогли нам задуматься и стать немного лучше!» — заявляет Google в описании к видео.

Саундтрек к ролику записал Антон Беляев из группы Therr Maitz. Специально для видео он исполнил кавер на песню «Ветер перемен».

Ранее YouTube отказался выпускать собственный традиционный обзор уходящего года, потому что 2020 год был слишком тяжелым. Руководство сайта приняло решение сделать перерыв с проектом Rewind в этом году, заявив, что 2020 год «был другим».

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