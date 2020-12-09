Рэпер MC Belek назначен замминистра экономики Тувы. Предположительно, он племянник главы республики

Бывшего сотрудника Россельхозбанка Белека Анай-оола назначили первым заместителем министра экономики республики Тува, сообщает «Тайга.инфо».

Анай-оол также выступает как рэпер и диджей MC Belek. О его назначении говорится на сайте правительственного издания «ТуваМедиаГрупп».

Местный анонимный телеграм-канал Tuva Ulus отмечает, что рэпер приходится племянником главы Тувы Шолбана Кара-оола, но официально факт их родства не подтверждается.

На ютьюбе есть несколько роликов с концерта MC Belek в Москве, кроме того у него есть своя группа во «ВКонтакте».

В августе глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Он рассказал, что на этот раз болезнь протекала иначе, и его мучали головные боли.