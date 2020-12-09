Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Англетер». Там должны были пройти показы «Артдокфеста»

В Петербурге Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Англетер», где должны были пройти показы фестиваля документального кино «Артдокфест». Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский.

Вчера, 8 декабря, в кинотеатре должны были показать литовский фильм «Прыжок», а сегодня, 9 декабря, Виталий Манский должен был представить свою новую картину «Горбачев. Рай».

На фотографиях видно, что двери кинотеатра опечатаны. Об этом же заявил директор «Англетера».