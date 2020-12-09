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Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Англетер». Там должны были пройти показы «Артдокфеста»

Анастасия Цой
Сегодня в 11:56

В Петербурге Роспотребнадзор закрыл кинотеатр «Англетер», где должны были пройти показы фестиваля документального кино «Артдокфест». Об этом сообщил президент фестиваля Виталий Манский.

Вчера, 8 декабря, в кинотеатре должны были показать литовский фильм «Прыжок», а сегодня, 9 декабря, Виталий Манский должен был представить свою новую картину «Горбачев. Рай».

На фотографиях видно, что двери кинотеатра опечатаны. Об этом же заявил директор «Англетера».

Точная причина закрытия кинотеатра неизвестна. По предварительным данным «Фонтанки», «Англетер» закрыли из‑за частной вечеринки, которая проходила в нем накануне.

В этом году «Артдокфест» проходит с 3 по 10 декабря. Из‑за пандемии коронавируса программа была сокращена до 13 фильмов. «Афиша Daily» выбрала пять самых любопытных из них.

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