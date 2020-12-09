Сообщение о смерти Чедвика Боузмана стало самым популярным постом года в Twitter

Компания подвела итоги года и рассказала о публикациях, с которыми пользователи взаимодействовали больше всего. Твит собрал более 7,5 млн лайков и свыше 3,1 млн ретвитов.

Публикация о смерти актера Чедвика Боузмана оказалась самым популярным постом в Twitter. Об этом сообщается в блоге соцсети.

По числу лайков вторым самым востребованным твитом оказалась публикация Барака Обамы в память о баскетболисте Коби Брайанте. И на третьем месте запись от 30 мая актера Энди Милонакиса : «Поздрвляю астронавтов, которые сегодня покинули Землю. Хороший выбор».

Вторым по количеству ретвитов оказалось видео с одним из участников кей-поп-группы BTS, исполняющим песню «Never Not». Тройку лидеров замыкает фотография телеэкрана, на котором виден заголовок: «Два смертельных вируса убивают американцев: COVID-19 и расизм».

Наиболее часто используемым хештегом 2020 года стал #COVID19. На втором месте — #BlackLivesMatter, снова набравший популярность на волне протестов, начавшихся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания.

Чедвик Боузман умер 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя в киновселенной Marvel Черной Пантеры. Кроме того, он снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», «Пятеро одной крови» Спайка Ли, а также работал в телешоу.