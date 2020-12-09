ПСЖ и «Истанбул» не доиграли матч Лиги чемпионов. Футболисты обвинили одного из судей в расизме

Матч Лиги чемпионов, проходивший вечером 8 декабря в Париже между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир», прервали после того, как футболисты команды гостей обвинили одного из судей в расизме. Об этом пишет Sports.ru.
На матче работала румынская бригада судей. На 14-й минуте игры ассистент тренера «Истанбула» Пьер Вебо вступил в спор за пределами поля с четвертым арбитром Себастьяном Колцеску. Когда главный судья подошел, чтобы разобраться в сути конфликта и решить, кому показывать красную карточку, Колцеску указал на Вебо, предположительно сказав по-румынски: «Вот этот черный парень».
После этого в перепалку с судьями вступили игроки обеих команд. На 23-й минуте футболисты «Истанбула» ушли с поля, отказываясь продолжать матч. За ними ушли и игроки ПСЖ.
В твиттере турецкого клуба появился пост «Нет расизму». Французская команда его ретвитнула.
УЕФА пообещала провести тщательное расследование случившегося, отметив, что не приемлет любое проявление расизма и дискриминации в футболе. Инцидент, произошедший в матче, осудил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Матч будет доигран вечером 9 декабря. На него назначена другая бригада судей.