ФАС: портал Booking.com доминирует на рынке и нарушает закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что портал для бронирования жилья Booking.com доминирует на рынке в своем сегменте. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «Опору России».

ФАС заключила, что сервис нарушает закон о защите конкуренции, так как требует от отелей соблюдения партита цен («гарантии лучшей цены»). Эти условия в службе считают невыгодными для владельцев гостиничных бизнесов.

При этом разорвать сотрудничество с Booking.com отельерам сложно: по данным ФАС, в 2018 году на платформу приходилось более 83% всех бронирований. Заключение ФАС пока лишь формулирует позицию ведомства, но не подтверждает факт правонарушения.

По словам адвоката Олега Шейкина, сервис бронирования может в ближайшее время оспорить документ, «опровергнув содержание заключения и убедив регулятора в своей правоте». Если Booking.com все же привлекут к ответственности, портал также сможет попытаться обжаловать решение.