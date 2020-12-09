В Ленинградской области отменили новогодние корпоративы и елки

В Ленинградской области ввели дополнительные коронавирусные ограничения в преддверии зимних праздников. Об этом сообщил официальный телеграм администрации региона.

Власти запретили проводить новогодние корпоративы и елки в кафе, ресторанах и других общественных местах. При этом отелям разрешили работать в Новый год — с 23.00 31 декабря до 2.00 1 января.

Чтобы сдержать распространение COVID-19, на территории области с 30 декабря по 3 января закроют все фуд-корты в торговых центрах. Спектакли и концерты будут проходить только при заполненности помещений на 50%. В «красной зоне» все мероприятия перейдут в онлайн-формат.

Детские оздоровительные лагеря также смогут работать при 50%-ной заполненности групп. Медработники получат компенсацию стоимости путевок в такие учреждения.