Режиссерский дебют Вигго Мортенсена «Падение» выйдет в феврале. Посмотрите его трейлер

Мортенсен сам написал сценарий картины, а также выступил в проекте в качестве продюсера, композитора и исполнителя главной роли. В фильме о сыграл вместе с Лорой Линни , Лансом Хенриксеном, Терри Ченом, Габби Велис, Сверриром Гуднасоном и Ханной Гросс .

Полуавтобиографическая драма рассказывает о паре, живущей вместе с дочерью в Калифорнии. Однажды в гости к семье приезжает отец главного героя, который провел всю жизнь на ферме — и его традиционный образ жизни сталкивается с реалиями современности.

«Вигго Мортенсен создал сложною историю потерянной и вновь обретенной любви, которая исследует напряженность между поколениями. Это потрясающий режиссерский дебют», — сказали о фильме президенты дистрибьютерской компании Quiver.

Мортенсен посвятил «Падение» своим братьям Чарльзу и Уолтеру. По словам кинематографиста, фильм навеян воспоминаниями об их общем детстве и рассказывает об универсальном желании людей быть видимыми и услышанными.

«Мне потребовалось много времени, чтобы принять своего отца таким, каким он был, с наименьшим возможным осуждением. Но я рад, что в конце концов у меня получилось. И он ответил мне тем же жестом, за который я всегда буду благодарен. «Падение» в значительной степени — о важности принятия и прощения, о том, как научиться жить с другими и с самим собой», — сказал Мортенсен.