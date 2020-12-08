Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Издание составило такой список уже в семнадцатый раз.

Десять лет подряд рейтинг возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Вторую строчку, как и в прошлом году, занимает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье место досталось будущему вице-президенту США Камале Харрис.

Единственной россиянкой в перечне вновь оказалась Эльвира Набиуллина — она попадает в список Forbes уже третий год подряд. В этом году глава ЦБ заняла 57-ю строчку, в прошлом Набиуллина была 53-ей, а в 2018 году — 49-й.

В рейтинг включили 17 новых участниц, среди них — директор UPS Кэрол Томе и глава Clorox Линда Рендл, а также CEO CVS Health Карен Линч. Кроме того, в топ-100 попали телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II и актриса Риз Уизерспун.